التحقيق مع مدحت شلبي بسبب تجاوزات مباراة القمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، استدعاء المعلق الرياضى مدحت شلبى للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

وأضاف مجلس نقابة الإعلاميين فى بيان له، أن ذلك جاء بعد تفريغ التعليق على المباراه من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن ماهو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد.

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أكد ثقة اللجنة بأكملها ودعمها للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين، وقدرتهم على استعاده نغمة الانتصارات بإذن الله رغم الخسارة في مباراة القمة ١٢٣ بالدوري الممتاز.

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إلى تقديم شكوى عاجلة ضد معلق المبارة المتحيز للجهات المعنية.

وقال لبيب: «ندعو مسؤولي شركتي تذكرتي والإفريقية لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع».

واختتم حسين لبيب: «ستتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي وهتافاتهم أثناء المباراة».