جاري نيفيل يتوقع استمرار سولشاير، ويقول أن كونتي لم يكن خياراً لدى إدارة مان يونايتد!

أوضح جاري نيفيل إن مانشستر يونايتد “غير مستعد” لإقالة أولي جونار سولشاير و انه سيواصل الوقوف إلى جانب مديره الفني تحت الضغط، كما كشف ان الايطالي أنطونيو كونتي لم يكن في خطط إدارة النادي قبل توقيعه مع توتنهام هوتسبير.

بعد الهزيمة الثقيلة والمذلة أمام منافسه اللدود ليفربول، استعاد عملاق الدوري الإنجليزي بعض الثقة بالفوز على توتنهام – وأعقب ذلك بنقطة جديرة بالثقة في أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، عند مواجهة منافس من المستوى الأعلى مرة أخرى، في ديربي مانشستر في مباراة يوم أمس السبت، ظهر مان يونايتد شاحباً وخسر بهدفين.

هدفاً في مرماه من إيريك بايلي وإنهاء ذكي لبرناردو سيلفا حسم النتيجة لصالح مانشستر سيتي وزاد الضغط على سولشاير كمدرب.

ورغم ذلك، ووفقًا لقائد مانشستر يونايتد السابق نيفيل، فإن الشخصيات الرئيسية في قاعة مجلس إدارة أولد ترافورد لن تتصرف إلا إذا ساءت الأمور في الأسابيع والأشهر القادمة.

وكان أنطونيو كونتي مرتبطًا بالمنصب قبل تولي تدريب توتنهام، ويزعم محلل سكاي سبورتس أن تعيين الإيطالي لم يكن أبدًا قيد النظر الحقيقي.

ماذا قال جاري نيفيل عن وضعية سولشاير في ملعب أولد ترافورد؟

قال جاري نيفيل بعد المباراة أن أولي، كان تحت ضغط هائل وانه افتقد إلى الشجاعة في اللعب، وأضاف “بدون [إدينسون] كافاني يبدو أنهم ليس لديهم فريق مستعد للقتال من أجل اللعب للنادي وعندما لا يلعب يبدو أنهم لطيفون و ليسوا جيدين بما فيه الكفاية.”

وأكمل “حتى نهاية الموسم الماضي، كان هناك تقدم وإنهاء الموسم قبل ليفربول في جدول ترتيب الدوري “.

وعن كونتي قال نيفيل “يعتقد بعض المشجعين أن النادي كان يجب أن يتصرف قبل أسبوعين لأن كونتي كان متاحًا. لن يقوموا أبدًا بتعيين كونتي؛ لن يحدث ذلك أبدًا، ولن يفكروا فيه أبدًا.”

وأضاف نيفيل: “إنهم ليسوا مستعدين لهذه اللحظة، لأنهم وقفوا وراء أولي ولا أعتقد أن هناك أي فرصة لأن يتخذوا قرارًا خلال هذا الموسم، إلا إذا أصبح الأمر سيئًا للغاية، لكنه وصل إلى تلك المرحلة حيث يكون الأمر سيئًا للغاية.

وختم بالقول “أمامه بضعة أسابيع ليحقق الفوز. بعد الاستراحة – سيواجه مان يونايتد واتفورد، فياريال و تشيلسي خارج الارض، يمكن أن يصبح الأمر قبيحًا “.