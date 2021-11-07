مشاهدة مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان بث مباشر يلا شوت الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان في الجولة الثالثة ببطولة الدوري الجزائري «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس»، ضمن مباريات اليوم الاحد 7-11-2021.

يدخل مولودية الجزائر مباراة اليوم أمام ضيفه وداد تلمسان على ملعب 5 جويلية بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على حامل اللقب «شباب بلوزداد» بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية.

ويعد تلك الانتصار هو الأول لمولودية الجزائر في الدوري الجزائري 2021/2022 بعدما تعادل في الجولة الأولى مع فريق نجم مفرة من دون اهداف، ويتواجد حاليًا في المركز الخامس وفي رصيده 4 نقاط.

في المقابل، تذوق وداد تلسمان مرارة الخسارة لأول مرة أمام سريع غليزان بالجولة الماضية، بعدما فاز على نجم مفرة في الجولة الأولى بهدفٍ دون رد، وسيسعى للخروج بنتيجة إيجابية من أمام مولودية الجزائر اليوم .

الجدير بالذكر أن فريق وداد تلمسان فاز على مولودية الجزائر في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي بهدفٍ دون رد، بينما عاد المولودية في الدور الثاني وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

ويدير مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان اليوم، الحكم الدولي الجزائري «عبد المؤمن توابتي»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت الجزائر، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مولودية الجزائر ووداد تلمسان على قناة الجزائرية السادسة، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11680 أفقي، بمعدل تصحيح 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.