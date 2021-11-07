مشاهدة مباراة الجيش الملكي وحسنية أكادير بث مباشر يلا شوت الدوري المغربي إنوي

يقدم لكم موقع موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الجيش الملكي وحسنية أكادير في الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم الاحد 7-11-2021.

يصطدم فريق حسنية أكادير مع ضيفه الجيش الملكي على ملعب أدرار، في مباراة هامة ومثيرة سيسعى فيها الفريقين عن مواصلة الانتصارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري المغربي إنوي 2021/2022.

وحقق حسنية أكادير 3 انتصارات فقط هذا الموسم في المسابقة المحلية آخرها على حساب أولمبيك آسفي في الجولة الماضية، بينما تعادل في مباراتين، وخسر في 4 مناسبات، ويمتلك في جعبته 11 نقطة في المركز التاسع.

على الجهة المقابلة، حصد الجيش الملكي انتصاره الرابع على حساب يوسفية برشيد في الجولة الماضية ايضًا؛ وقبل ذلك تعادل في 3 لقاءات، وتلقى هزيمتان، ويتواجد في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 15 نقطة.

الجدير بالذكر أن مباراتي الجيش الملكي وحسنية أكادير في الموسم الماضي، شهدت فوز كل منهما على الآخر في ملعب الثاني، ففي المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله فاز أكادير بهدفين نظيفين، وفي لقاء الدور الثاني على ملعب أدرار انتصر الجيش بهدفٍ دون رد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة حسنية أكادير والجيش الملكي اليوم في البطولة المغربية الإحترافية إنوي، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت المغرب، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الجيش الملكي وحسنية أكادير على قناة المغربية الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بصوت المعلق الرياضي المغربي «محمد العدالي».