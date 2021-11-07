سولشاير يلمح إلى استمراره في مان يونايتد ويعد بالتغير قبل مباراة واتفورد

أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد - صور Afp

ألمح المدير الفني أولي جونار سولشاير إلى ثقته في إدارة مانشستر يونايتد بالمباراة القادمة ضد واتفورد في غضون أسبوعين، ويعد بالقيام بالتغيير في خطط اللعب.

وخسر مان يونايتد أربع من آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتخلف عن تشيلسي المتصدر بفارق تسع نقاط في موسم كان من المتوقع أن ينافس فيه على اللقب.

فوز مان سيتي المريح 2/0 على ملعب أولد ترافورد يوم السبت، يعني أن سولشاير مسؤول الآن عن 21٪ من هزائم الشياطين الحمر على أرضه في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تعرض بالفعل للهزيمة ثلاث مرات على أرضه بالفعل هذا الموسم.

ويسافر مانشستر يونايتد إلى واتفورد في أول ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه بعد فترة التوقف الدولية في نوفمبر، مع رحلات إلى فياريال وتشيلسي بعد مباراة فيكاريدج رود.

اقترح سولشاير أن مان يونايتد سيتخلى عن تشكيلات ثلاثة في خط الظهر التي أدت إلى نتائج متباينة ضد توتنهام وأتالانتا والسيتي، والتحول إلى نظام أكثر ميلًا إلى المغامرة ضد واتفورد في مباراة يوم 20 نوفمبر.

ماذا قال أولي جونار سولشاير عن مستقبل مان يونايتد؟

تحدث سولشاير بعد الهزيمة من فريق بيب جوارديولا وقال “اللاعبون بشر وعندما تخسر مباراة في كرة القدم لا يوجد علاج أفضل من الفوز بالمباراة التالية واستعادة ثقتك بنفسك. آمل أن أولئك الذين يذهبون مع منتخباتهم يفعلون بشكل جيد ”

وتابع “بالنسبة لنا، الأمر كله يتعلق بـ واتفورد. علينا أن نواجه واتفورد مثل حيوان جريح ونعود إلى الشكل الذي نعرف أنه يمكننا أن نكون عليه. هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الموقف ومواجهته.”

وختم المدير الفني النرويجي حديثه عن ضرورة التغيير بالقول “الإجابة المختصرة هي نعم، لقد حان الوقت المناسب لنا الآن. كمجموعة، عانينا من فترة صعبة، مررنا بها ولكن هذه كانت خطوة كبيرة إلى الوراء.”