مشاهدة مباراة وفاق سطيف وأولمبي الشلف بث مباشر يلا شوت الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة وفاق سطيف وأولمبي الشلف في الدوري الجزائري «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس»، ضمن مباريات اليوم الاحد 7-11-2021.

يلتقي وفاق سطيف مع ضيفه أولمبي الشلف على ملعب 8 ماي 1945، وعينه على مواصلة الانتصارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الجزائري 2021/2022.

ونجح وفاق سطيف في تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بالرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس على حساب فريق هلال شلغوم العيد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

وبدأ فريق نسور الهضاب مشوارهم في البطولة المحلية من الجولة الثانية بسبب خوضه منافسات الدور التمهيدي ببطولة دوري ابطال افريقيا 2021، وتعادل مع شبيبة القبائل من دون اهداف.

على الجهة المقابلة، يأمل نادي أولمبي الشلف في الخروج بنتيجة إيجابية من أمام وفاق سطيف وحصد أول نقطة في الدوري الجزائري هذا الموسم بعدما خسر في الجولة الأولى والثانية أمام نادي بارادو وأولمبي المدية على الترتيب.

ويدير مباراة وفاق سطيف وأولمبي الشلف اليوم، الحكم الدولي الجزائري «لطفي بوكواسة»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت الجزائر، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر وفاق سطيف وأولمبي الشلف على قناة الجزائرية الرابعة، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11679 أفقي، بمعدل تصحيح 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.