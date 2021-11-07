أرتيتا يشيد بما وصل إليه ارسنال ويعترف ان عملاً هائلاً وراء ذلك

اعترف المدير الفني الاسباني “ميكيل أرتيتا“، مدرب أرسنال، بأنه واجه مهمة “هائلة” لتغيير الأمور في النادي اللندني، لكنه قال إن التقدم الذي تم إحرازه في الأشهر الـ 18 الماضية كان “مذهلاً”.

وتولى المدرب الإسباني المسؤولية في استاد الإمارات في ديسمبر 2019، خلفًا لمواطنه “أوناي إيمري”، وقاد أرسنال إلى المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خمسة أشهر فقط.

لكن أول موسم كامل له مع أرسنال كان بعيدًا عن المأمول، حيث غاب النادي عن التأهل الأوروبي تمامًا وأنهى الموسم في المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى الخروج من بطولات الكؤوس المحلية في دور ربع النهائي أو قبل ذلك.

وكان أداء آرسنال أفضل قليلاً على الساحة القارية، لكنه لم يتمكن من التغلب على فياريال – الذي أداره بشكل مثير للسخرية إيمري – في الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، في طريق الإسبان في النهاية لرفع الكأس بعد فوزهم على مانشستر يونايتد في النهائي.

وبدأ موسم 2021/22 بداية صعبة أيضًا، وخسر آرسنال مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 9/0 في المجموع، وكان كثيرون يطالبون بإقالة أرتيتا.

ومع ذلك، وبعد شهرين، لم يخسر النادي الآن في تسع مباريات بجميع المسابقات، ويقترب من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حصل على 17 نقطة من آخر 21 متاحة قبل مواجهة واتفورد.

أدى ذلك إلى تغيير كامل في تصور أرتيتا لأرسنال، حيث أشاد الكثيرون الآن بالنادي لتحمله الضغوط والصبر وسط دعوات واسعة النطاق لفصل الاسباني من منصبه.

ماذا قال ميكيل أرتيتا عن موسم ارسنال والتقدم الملحوظ في الآونة الأخيرة؟

الآن، في مقابلة مكثفة وواضحة للغاية مع موقع أرسنال الرسمي، تحدث أرتيتا عن حجم المهمة التي اضطلع بها بعد تعيينه كمدرب رئيسي، موضحًا بالتفصيل إعادة تشكيله للنادي والعملية التي مر بها هو وطاقمه لإيصال الجانرز إلى حيث هم الآن.

واعترف أرتيتا بصعوبة المهمة وقال: “أعتقد أن المهمة التي كانت لدينا كانت هائلة. كان هناك الكثير من علامات الاستفهام حول كيف يمكننا القيام بذلك بطريقة يمكننا أولاً وقبل كل شيء، تحمل تكاليفها، ويمكن أن نحصل على بعض النتائج الفورية مع احتمالية كبيرة للمستقبل.”

وأوضح “التحول في الفريق خلال 18 شهرًا كان مذهلاً. قرابة 19 لاعباً – هذه فرقة جديدة بالكامل. لقد استغرق الأمر الكثير من القرارات، لكن تلك القرارات كانت تستخدم نفس أساسيات الزي الموحد. أي هل يمثلون ما نريد أن نفعله؟ نعم أو لا. إذا كانت الإجابة “لا”، فلا يمكنه أن يكون هنا.”

وتابع “في بعض الأحيان عليك أن تقول شيئًا ما، ولكن يجب أن يكون ذلك في الوقت المناسب لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن أن يؤخذك في الاتجاه الخاطئ، لكنني أعتقد أنه كان ضروريًا.

وزاد مدرب الارسنال “ليس لدي شعور بإخبار شخص ما أو توقع شيء لا أشعر به، وكنت أعرف عدد التغييرات التي مررنا بها في النادي، من أعلى إلى أسفل.”

وختم بالقول “لذلك كنت أعلم أننا سنتعرض للكثير من الانتقادات، لأنه في كرة القدم ليس لديك وقت. ولكن إذا كنت تريد بناء شيء بمواردنا وبالنموذج الذي وضعناه، فإن الأمر يستغرق وقتًا. ”