التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ميلان و إنتر في الدوري الايطالي..زلاتان جاهز للديربي

تعرف مع الخليج 365، على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ميلان وإنتر في ديربي ميلانو بالدوري الايطالي (الجولة 12)، والمقرر إقامتها على ملعب سان سيرو، بداية من الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

من المتوقع أن يبدأ زلاتان إبراهيموفيتش وساندرو تونالي ضد إنتر، بينما سيلعب هاكان كالهان أوغلو أول ديربي له ضد الروسونيري.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع نابولي، ويتبعهم حامل اللقب إنتر بفارق سبع نقاط.

ويغيب اللاعب “جونيور ميسياس” عن ميلان في مباراة اليوم، مقابل تعافي أليساندرو فلورنزي وأنتي ريبيتش وفودي بالو توريه في الوقت المناسب للمباراة.

وتم إيقاف الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز وسيغيب بدوره عن مباراة اليوم، وسيتم استبداله بنجم موناكو السابق بيير كالولو.

وفي المقدمة، من المرجح أن يبدأ إبراهيموفيتش في الهجوم مع تواجد أوليفييه جيرو في البداية على مقاعد البدلاء.

سيبدأ إما إبراهيم دياز أو أليكسيس سايليمايكرز من الجناح الأيمن، مع اختيار رادي كرونيتش لاعب خط الوسط المهاجم.

بالمقابل، سيموني إنزاجي يمكنه الاعتماد على الفريق الكامل للمباراة ضد الروسونيري، ويبدو ماتيو دارميان هو المرشح الأوفر حظاً ليلعب أساسي بدلاً من دينزل دومفريس على اليمين.

وسيلعب صانع الألعاب التركي هاكان كالهان أوغلو مباراته الأولى ضد الروسونيري، ليقود خط وسط إنتر مع مارسيلو بروزوفيتش ونيكولو باريلا، مع مشاركة إيدن دزيكو ولوتارو مارتينيز في خط الهجوم.

التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ميلان وإنتر في ديربي ميلانو بالدوري الايطالي

ميلان: تاتاروسانو؛ كالابريا، سيمون كاير، وتوموري، وبالو توري؛ ساندرو تونالي، فرانك كيسي؛ إبراهيم دياز ، كروني، رفائيل لياو؛ زلاتان ابراهيموفيتش.

إنتر: هاندانوفيتش؛ سكرينيار، دي فري، باستوني؛ دارميان، باريلا، بروزوفيتش، كالهانوغلو، بيريسيتش؛ دزيكو، لوتارو مارتينيز.