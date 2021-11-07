مشاهدة مباراة النجم الساحلي وهلال الشابة بث مباشر يلا شوت الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة النجم الساحلي وهلال الشابة في الدوري التونسي «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، ضمن مباريات اليوم الاحد 7-11-2021.

يواجه النجم الساحلي مستضيفه هلال الشابة على ملعب الشابة بهدف العودة إلى سكة الانتصارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في الدوري التونسي 2021/2022.

وحصد النجم الساحلي 4 نقاط من 3 مباريات، فاز في الجولة الثانية على النادي الأفريقي وخسر ديربي الساحل أمام الاتحاد المنستيري في الجولة الثالثة، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية مع الترجي الجرجيسي.

ويمتلك النجم مباراة مؤجلة من الجولة الأولى مع مستقبل سليمان، تقرر إقامتها بعد التوقف الدولي، وبالتحديد في يوم السبت 13 نوفمبر 2021 على الملعب الأولمبي بسوسة.

في المقابل، يمتلك هلال الشابة نفس عدد نقاط النجم (4 نقاط)، ولكن من 4 مباريات، خسر في الجولة الأولى أمام الاتحاد المنستيري، وتعادل مع الاتحاد المنستيري، وفاز على الأولمبي الباجي، قبل أن يتعرض للهزيمة الثانية في الجولة الماضية أمام مستقبل الرجيش.

ويدير مباراة النجم الساحلي وهلال الشابة اليوم، الحكم الدولي التونسي «يوسف السرايري»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت تونس، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر النجم الساحلي وهلال الشابة على قناة الكأس القطرية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي، بمعدل تصحيح 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بالإضافة إلى قناة هلال الشابة على يوتيوب..

هلال الشابة – النجم الساحلي

ملعب الشابة

الدوري التونسي (الجولة 5)

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