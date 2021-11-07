10 مخاطر تواجه الأخضر بأستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما يحل موعد مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأسترالي في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، فإن درجة الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 17 إلى 13 درجة مئوية وهي درجة حرارة تختلف كثيرا عن أجواء السعودية في الفترة الحالية خاصة بمدينتي الرياض وجدة اللتين يشكل أنديتها (الهلال والنصر والشباب والاتحاد والأهلي)، التشكيلة الرئيسة للمدير الفني هيرفي رينارد.

ويلتقي الأخضر نظيره الأسترالي الخميس المقبل الموافق 11 فبراير، حيث يواجه نحو 10 مخاطر في هذه الرحلة والمنعطف الأخطر في مشواره بالتصفيات، أبرزها أن المنتخب الأسترالي سيعود للعب في أرضه بعد أن ظل يخوض جميع مبارياته خارج ملعبه بسبب الإجراءات المفروضة من أستراليا للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ينتظر أن تشهد المباراة أجواء مناخية مختلفة عن التي تعود عليها لاعبو الأخضر.

وتحسبا لهذه المخاطر، غادرت البعثة إلى سيدني قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث حطت أمس في سيدني.

ويدشن المنتخب السعودي اليوم على ملعب فلنتاين سبورتس بارك، أولى تدريباته بمعسكر سيدني والذي يشمل أيضا الاستعداد لمواجهة منتخب فيتنام في الجولة السادسة من التصفيات وتحديدا في 16 نوفمبر الحالي، أي بعد 4 أيام من مواجهة أستراليا.

كما سيخوض الأخضر 4 تدريبات على الأقل قبل ملاقاة أستراليا.

وكانت بعثة الأخضر حطت في مطار كنجس فورد سميث بسيدني بعد رحلة طيران طويلة استغرقت نحو 14 ساعة، وكان في استقبالها نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في أستراليا وعدد من أعضاء السفارة، ومن المطار غادرت البعثة إلى مقر سكنها بفندق لينقهام سيدني بوسط العاصمة.

يذكر أن البعثة غادرت دون الثلاثي المؤثر ياسر الشهراني وعبدالله مادو ومحمد الكويكبي بعد أن تم استبعادهم لعدم جاهزيتهم، فيما ضمت كلا من: زيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي ونواف العقيدي، ومتعب الحربي وعبد الإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد وزياد الصحفي وسلطان الغنام ومحمد البريك وناصر الدوسري وأحمد شراحيلي، وسالم الدوسري وعلي الحسن وعبد الإله المالكي ومحمد كنو وسامي النجعي وسلمان الفرج وعبدالرحمن غريب وأيمن يحيى وعلي الأسمري، وعبدالرحمن العبود وفهد المولد وفراس البريكان وصالح الشهري.

عقبات تنتظر الأخضر بسيدني







توقع هطول أمطار قبل أو أثناء المباراة، حيث تصل نسبة هطولها إلى 40% خلال الأسبوع الحالي.



الاضطرار إلى استبدال الأحذية العادية بأحذية اللعب في الأمطار.



تعرض اللاعبين للإرهاق خاصة لاعبي النصر والشباب بعد أن غادروا فور نهاية مباراة الفريقين بالجولة الـ11 من الدوري.



قلة خبرة بعض اللاعبين خاصة أن المباراة ستكون وسط أجواء مختلفة.



عودة المنتخب الأسترالي للعب بأرضه بعد خوضه 12 مباراة خارج ملعبه.



استنجاد المنتخب الأسترالي بجميع لاعبيه المحترفين في أوروبا.



ماذا يريد الأخضر من أستراليا؟