شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحق يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادى النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بأوراق ترشحه علي رئيس النادي في الأنتخابات المقبلة والمقرر لها 24 ديسمبر المقبل، كما أعلن عبد الحق أعضاء قائمته.

وأطلق الدكتور عمرو عبد الحق على قائمته لقب "قائمة النصر" وتضم كلاً من: أشرف لطفي نائب للرئيس والمستشار حسن إسماعيل امين الصندوق والاعضاء الاستاذ ابراهيم المرعشلي والاستاذ احمد الاحمر والمستشار أحمد حمدي والاستاذ رامي احمد خليل والاستاذ محمد مدبولي والاستاذ مصطفي رسمي. والأعضاء تحت السن الأستاذ أحمد علي حسان والمهندس رامي هاني امين والمهندسه ندي حسن.

وحرص العديد من أعضاء النصر على الاطمئنان على عمرو عبد الحق خلال التقدم بأوراق الترشّح بعد غيابه عن النادى الفترة الأخيرة لخضوعه لفترة علاج.

ومن أهم النقاط في برنامج قائمة النصر الانتخابي استمرار التطوير علي مستوي الخدمات والإنشاءات، وإنشاء حمام سباحة جديد ترفيهي للاعضاء وانشاء صالتين للالعاب القتالية.

ونجح عمرو عبد الحق خلال تواجده في رئاسة النصر في تحقيق العديد من النجاحات والإنشاءات التى يأتي في مقدمتها، إنشاء حمام السباحة الجديد وفقا لأحدث الأساليب العلمية وملحق به غرف خلع الملابس على أعلى مستوى بالجهود الذاتية للنادي دون أي دعم ليصبح صرحا يتباهى به أعضاء النصر ويساهم في تطوير مستوى أبناء النادي السباحين بعد أن كانت هذه المنطقة مهملة.

كما اهتم مجلس إدارة النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق بتطوير منطقة جلوس الأعضاء أمام مجمع حمامات السباحة لتليق بأعضاء النادي ، كما تم تطوير منطقة جلوس الأعضاء بجوار البوابة الرئيسية وتطوير منطقة جلوس الأعضاء المواجهة لملعب كرة القدم الرئيسي وتطوير منطقة جلوس الأعضاء المواجهة لصحن النادي.

ورغم الظروف الإقتصادية التي مر بها العالم وغلق الأندية لمدة عام بسبب فيروس كورونا إستمرت عملية التطوير إستمرارا للوعد والحفاظ عليه تم إنشاء صالة الجيم الجديدة للأعضاء التي تحتوي على ساونا وبخار وإنشاء صالة جمباز جديدة لرعاية أبناء النادي من لاعبي ولاعبات الجمباز .

كما تم تطوير بوابة النادي الرئيسية لتصبح ألاجمل والأفضل بين بوابات أندية مصر الجديدة والقاهرة وتطوير بوابة النادي الخلفية وتم تحول نظام الدخول للنادي إلى البوابات الإلكترونية لمزيد من الأمان والتطوير لأعضاء النصر .

ومن ضمن نجاحات عمرو عبدالحق خلال الدورة الحالية من 2017 حتى 2021 ، انشاء ملعب كرة سلة جديدة وتطوير أرضية ملعب كرة السلة وكرة اليد و انشاء صالة الأطفال "كيدز إريا" و انشاء صالة السلاح والفتنس أعلى حمامات السباحة .

كما أصبح نادي النصر يمتلك 6 شاشات عملاقة لا توجد في أي نادي أخر تم تمويلهم بالجهود الذاتية للنادي لتوفير ارحة للأعضاء خلال التواجد في النادي.

على المستوى الرياضي واصل الدكتور عمرو عبدالحق دعم النشاط الرياضي والحفاظ على إستمرار جميع الألعاب الرياضية وعدم التأثر بأزمة فيروس كورونا التي أثرت على النشاط الرياضي ورغم هذه الظروف إستمر مجلس الإدارة في دعم الألعاب الرياضية وزيادة عددها حتى أصبح نادي النصر يضم بين صفوفه 17 لعبة أولمبية و8 ألعاب غير أولمبية بخلاف نشاط ذوي القدرات الخاصة .