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الامارات | مشهد غريب.. ألعاب نارية من "المنزل المجاور" تطرح اللاعب أرضاً وتلغي المباراة (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت ألعاب نارية مصدرها من منزل مجاور لاحد الملاعب الإنجليزية في إلغاء مباراة لكرة القدم بين فريقي هاشتاغ يونايتد وكونكورد رينجرز ضمن دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم، إذ انفجرت على أرض الملعب بين قدمي اللاعب وطرحته أرضاً.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة التي أثارت دهشة المراقبين خصوصاً أن الشرطة ذهبت إلى المنزل وطلبت منهم إيقاف الألعاب النارية لكنها رفضت واستمرت في عرضها الناري، مما أدى إلى التخلي عن إكمال المباراة.

 

من جهتها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" بأن لاعب نادي هاشتاغ تلقى العلاج وهو الآن بصحة جيدة في وقت قدم النادي شكوى في الحادثة، بعدما رفض المنزل الذي جاءت منه الألعاب النارية التوقف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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