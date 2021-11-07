الامارات | نجم الأهي المصري "أفشة" يعاتب زوجته على الهواء مباشرة: "مش هيتكرر ثاني الكلام ده" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهي المصري "أفشة" يعاتب زوجته على الهواء مباشرة: "مش هيتكرر ثاني الكلام ده" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب نجم الأهلي المصري محمد مجدي "أفشة" من زوجته عدم التعامل مرة أخرى مع وسائل الإعلام أو إجراء مداخلات تليفزيونية.

وعقب مرور أقل من شهر على زفافهما، تحدثت نرمين محمد، زوجة أفشة، عن كواليس الزفاف، وسر غياب زوجها عنها خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن خطبتهما كانت عقب قصة حب استمرت لعامين، وذكرت أن زوجها رومانسي وخجول.

وقالت خلال مداخلة لها في برنامج "أوضة اللبس" بقناة النهار: "احنا من نفس البلد، شافني واتقدملي، وحبينا بعض سنتين وبعدها اتخطبنا".

وعقب أفشة على مداخلة زوجته قائلا على الهواء مباشرة: "خلي بالك دي اخر مرة تعملي مداخلة.. مش هيتكرر ثاني الكلام ده".

وأكدت زوجة أفشة أن مباراة الزمالك الأخيرة تسببت في غيابه عن المنزل لعدة أيام، وقالت: "بقالي 4 أيام مشفتوش، هو بيركز جيدا في شغله، بيفرح جدا ويكون مبسوط وقت المكسب، ولما بيخسر بيتأثر جدا"..

وخلال المقابلة تحدث محمد مجدي أفشة بشكل طيب عن لاعبي الزمالك خاصة أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش، قائلا إنه يتمني أن يلعب أحمد سيد زيزو في الأهلي، وذكر أن محمود حمدي الونش هو أفضل "مدافع لعبت ضده".

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