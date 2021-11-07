"الفجيرة للفنون القتالية" بطلا لكأس السفير الياباني للجودو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة كأس السفير الياباني السنوية للجودو لفئتي الناشئين والشباب، التي أقيمت أمس بصالة مدرسة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي،والتي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الدولة وشركة تطوير نفط اليابان جودكو، بمشاركة 125 لاعبا من 6 أندية على مستوي الفئتين.



جاء تتويج فريق نادي الفجيرة برصيد 14 ميدالية منها 5 ذهبيات وفضية و8 برونزيات ، وحل فريق اتحاد كلباء حامل اللقب وصيفا برصيد 20 ميدالية منها 4 ذهبيات و10 فضيات و6 برونزيات ، ثم فريق نادي الشارقة الرياضي في المركز الثالث برصيد 10 ميداليات منها 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات ، ثم خورفكان رابعا والنصر في المركز الخامس ثم فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز السادس.

وفي ختام البطولة منح سعادة إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الامارات ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي شهادة تقدير تثمينا لدوره المتميز في الترويج للجودو وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

وعبر التميمي عن سعادته بتلك المبادرة وهذا التكريم الذي يعكس دور اتحاد الإمارات والمصارعة والجودو في الترويج لرياضة الجودو، مؤكدا عمق علاقة الاتحاد برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي مع المؤسسات الرياضية اليابانية.

وفي ختام اليوم الرياضي سلم السفير الياباني كأس البطولة لسعادة العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية وتم تتويج الفرق الفائزة واللاعبين بحضور ناصر التميمي، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، و إساؤوتا كاهاشي مدير عام شركة تطوير النفط الياباني /جودكو/.