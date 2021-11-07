شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب عمر مرموش عن المنتخب أمام أنجولا ومحاولات للحاق بمباراة الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عمر مرموش، مهاجم شتوتجارت الألماني، عن مباراة منتخب مصر أمام أنجولا الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2022، وتجرى حاليا محاولات للحاقه بالمباراة الثانية أمام الجابون بالإسكندرية يوم 16 نوفمبر الجارى.

ويترقب المنتخب الوطنى وصول تقرير طبي من جانب شتوتجارت الألماني لحسم موقف اللاعب من مباراة الجابون، وإن كان سيلحق بها أم لا، خاصة أن اللاعب كان قد تعرض لإصابة في الكاحل ويغيب منذ فترة عن مباريات فريقه الألماني.

وتضم قائمة المنتخب كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم:عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني ) ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).