شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يتعافى من الإصابة وجاهز لتدعيم الأهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبى بالنادى الأهلى تعافى صلاح محسن مهاجم الفريق من الإصابة، ومن ثم جاهزيته للمشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء البرنامج التأهيلى الذى خاضه طوال الفترة الماضية بعد إصابته بشرخ إجهادى فى مشط القدم، ليصبح اللاعب جاهزاً لأول مباريات الأهلى المقرر إقامتها أمام المقاولون العرب عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وغاب صلاح محسن عن تدريبات ومباريات الأهلى طوال الفترة الماضية بداعى الإصابة، وآخرها مواجهة الزمالك بمباراة القمة والتى حسمها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل 3، واستخدم الجهاز الطبى طريقة العلاج التحفظى مع صلاح محسن، بعد استبعاد فكرة الجراحة التى اقترحها بعض الأطباء للتسريع من وتيرة علاج اللاعب، وتسببت إصابة صلاح محسن فى إرباك حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خاصة أنه كان يعتمد على اللاعب كثيراً مؤخراً وكان له دور كبير فى تغيير نتيجة بعض المباريات عند نزوله بديلاً، لتمثل عودته قوة إضافية لهجوم الأهلي.

ويتواجد 12 لاعباً من الأهلى فى المنتخبات الوطنية، هم السباعى، محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية، ومحمد شريف، حيث يستعد منتخب مصر لمباراتى الجابون وأنجولا فى تصفيات مونديال 2022، كما يتواجد، الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى مع منتخبات بلادهم للمشاركة مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، كما يتواجد بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".