شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الشبابية بشرم الشيخ قبلة للمنتخبات الرياضية العالمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف المدينة الشبابية بشرم الشيخ عدداً من الفعاليات العالمية المقامة حالياً، حيث استضافت على مدار 3 أيام فعاليات بطولة كأس العالم للأندية فى سباحة الزعانف، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 18 دولة، هى "النمسا، بيلاروسيا، شيلي، هنغاريا، الهند، إيطاليا، الأردن، كازخستان، الكويت، ليتوانيا، المغرب، بولندا، الاتحاد الروسي، سويسرا، أوكرانيا، بالإضافة لمصر الدولة المنظمة".

ونجحت المدينة الشبابية بشرم الشيخ فى استضافة البطولة كأحد أهم المنشآت الشبابية والرياضية، التى اصبحت مركز جذب فى محافظة جنوب سيناء وقبلة لكل منتخبات العالم ومنتجعا سياحيا يساهم من خلال الرياضة فى دعم وتنشيط السياحة.

كما تستضيف حاليا المدينة الشبابية معسكر المنتخب الأوكرانى للكاراتيه، والذى ينتهى مطلع الاسبوع المقبل، حيث تقام التدريبات بالصالة المغطاة بالمدينة، وتتميز المدينة الشبابية بعدد من المنشآت الرياضية، التى جعلتها واحدة من أفضل المنشآت الرياضية فى مصر، ومقصدا لكل الأحداث والفعاليات الرياضية التى تقام بمدينة السلام شرم الشيخ.

من جهته أعرب الكسندر تونكشكور، المدرب العام للمنتخب الأوكراني، عن سعادته باختيار المدينة الشبابية حيث اعتبرها مميزة ومناسبة لإقامة المعسكر التدريبى استعدادا لخوض البطولات القارية والعالمية المقبلة.

وقال أحمد كمال، المدير التنفيذى للمدينة الشبابية، إن المدينة تتنوع منشآتها، حيث تضم ملعبين للتنس الأرضى وملعب كرة قدم قانونى بأعمدة الإنارة الكاشفة ومزود بالمدرجات وغرف خلع الملابس، وملعبين كرة قدم بالأبعاد الخماسية مزودين بأعمدة الإنارة الكاشفة، ومجمع الاسكواش الذى يضم أربعة ملاعب، وصالة العاب مغطاة، كما تضم منشآت المدينة حمام سباحة أولمبى وآخر تدريبى، كما تحتوى المدينة على فندق ومسرح يسع لاكثر من400 فرد.

وتقام داخل المدينة مدارس للألعاب المختلفة اهمها، مدرسة جمباز، الكاراتيه، الكيك بوكس، كرة قدم، الاسكواش، التنس الارضي، ومدرسة خاصة للسباحة