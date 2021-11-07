شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يمنع الحديث عن مباراة القمة فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، فرمانا بمنع الحديث عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الأخيرة داخل معسكر المنتخب الذى انطلق منذ قليل، استعدادا لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات مونديال 2022.

ووجه كيروش تعليمات لمعاونيه بعدم الحديث عن مباراة القمة نهائيا، كما تم نقل هذه التعليمات للاعبين حفاظا على الروح الطيبة داخل المعسكر بين اللاعبين، حيث يرغب المدير الفنى فى أن يركز الجميع فى مباراتى أنجولا والجابون فقط.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لتحقيق الفوز فى المباراتين من أجل تحسين ترتيب المنتخب فى تصنيف الفيفا، قبل سحب قرعة الدور الثانى بالتصفيات المونديالية، حيث يأمل جهاز المنتخب فى دخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نيجيريا.

وتضم قائمة المنتخب كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) وأحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم:عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني ) ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).