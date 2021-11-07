شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل ببطولة الجمهورية للكاراتيه 9 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، فتح باب التسجيل للمشاركة فى منافسات الدور التمهيدى من بطولة الجمهورية للناشئين تحت 13 و 14 و 15 سنة، للكوميتيه فى الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجارى.

وتقرر إقامة بطولة دورى الناشئين والناشئات والشباب والشابات لمنافسات كوميتيه فى الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر بمحافظة الإسكندرية، على أن يستضيفها النادى الأولمبى، بدلا من 11 نوفمبر بالقاهرة، وجاء قرار نقل البطولة بسبب حجز الصالات، وفيما يخص الموعد فيكون قبل عقد الجمعية العمومية للاتحاد بـ 24 ساعة ، حيث تقام العمومية يوم 13 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، يشارك منتخب الكاراتيه في بطولة العالم المقرر اقامتها بدبى في الفترة من 16 الى 21 نوفمبر الجارى على أن يطير المنتخب الى دبى يوم 12 من نفس الشهر.