شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة عروض الشتاء لضم آليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تلقى النادي عروضاً من الدوري التركي لضم المالي آليو ديانج لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وشددوا على أن ما أُثير في هذا الشأن غير صحيح فالأهلي لم يتلقى عروضاً رسمية لضم ديانج .

وقال مصدر في القلعة الحمراء، إن النادي لم يتلقى عروضاً رسمية من الدروي التركي أو أي دوري أخر لضم اللاعب المالي في صفوف الفريق ، مُشيراً إلى أن الاهلي سيُعلن على الفور عن اي عرض تلقاه لضم ديانج أو غيره.

وتألق ديانج في مباراة القمة الأخيرة وسجل هدفاً من الاهداف الخمسة التى فاز بها الاهلي على الزمالك 5/3 في الدوري.

ويتسلّم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد ابو عبلة طبيب الفريق عن موقف المصابين في الفريق عقب فترة الراحة التى حصل عليها الأهلي بعد الفوز على الزمالك.

ويتسلم موسيماني تقريراً عن مصير المُصابين وفي مقدمتهم، صلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليمان بجانب الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف الذي تعرض في لقاء القمة أمس الاول.

وخضع أيمن أشرف وبدر بانون لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابتهما التي تعرضا لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة، حيث خرج بانون وأيمن أشرف من مبارة القمة بسبب الإصابة فقد عانى بانون من شد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى ايمن أشرف من شد فى السمانة.

ومنح الجهاز الفني للأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الأول، الجمعة،على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏