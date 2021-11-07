شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أبو جبل كان "منحوس" فى القمة والأهلي لعب "ناقص" بوجود تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك هو أسوأ اللاعبين حظاً فى مباراة القمة الماضية، والتى جمعت القطبين مساء الجمعة الماضى وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 5/3.

وقال أيمن يونس، فى تصريحات عبر برنامجه "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت، "موسيمانى أغلق وسط الملعب بديانج والسولية وحمدى فتحي، بالإضافة إلى أكرم توفيق ومعلول، حيث يميل حمدى فتحى إلى الطرف الذى يتعرض للضغط، وبذلك أغلق مصادر خطورة الزمالك".

وأضاف يونس، ديانج وحش أفريقى مدرع، ويقابله أوباما وطارق حامد وإمام عاشور، موسيمانى ألغى دور عمر السعيد تماماً ولم تصل إليه كرة عرضية، رغم أنه شارك أساسيا ليلعب عليها، وسط ملعب الزمالك سقط وكذلك الدفاع بعد 10 دقائق، والأهلى أنهى الشوط الأول 3/0 مع الرأفة، والأهلى كان يلعب بـ 10 لاعبين فى وجود تاو، وفتوح كان يمكنه الضغط من تلك الجبهة.

وتابع الفيلسوف، الزمالك كان يلعب بـ11 لاعبا من بينهم 7 "تايهين" فى اللقاء، بن شرقى وزيزو وأوباما وعمر السعيد لم يكونوا متواجدين، ويوم قاسى جداً لدفاع الزمالك، وأفشة كان عالمى وتحركات شريف مميزة.

وأشار أيمن يونس إلى أن عمرو السولية قام بكعب خيالي، والمنحوس فى هذا اللقاء كان أبو جبل، حتى ركلة الجزاء التى تصدى لها أعيدت وتم إحرازها، موسيمانى شعر بالغرور فى الشوط الثانى ودفع بمكيسونى لذلك خلص على الفريق.

واختتم قائلا، "مصطفى فتحى أعاد إحياء منطقة وسط الزمالك رغم تأخر نزوله، ولكن هدف ديانج سجل الرابع فى الوقت الذى كان يسعى خلاله الزمالك للعودة، وموسيمانى أعاد الزمالك للملعب، وأوناجم بالنسبة لى مثله مثل أجانب الأهلى ودرجة تأثيره كانت ضعيفة، ولاعبو الزمالك لعبوا فى الدقائق الأخيرة بكبرياء مجروح.