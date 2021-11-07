شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية الأهلي تعطل كارتيرون عن معادلة إنجاز كابرال مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والتي امتدت منذ 18 أبريل الماضي، وذلك بعد الخسارة من الأهلي في مباراة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي شهدت فوز الأهلي بنتيجة 5/3.

سلسلة اللاهزيمة للفرنسي وصلت إلى 25 مباراة متتالية بدون خسارة الفريق الأبيض، ليكتفي بمعادلة مسيرة البرتغالي نيلو فينجادا في 2004، بينما واصل كابرال المدير الفني السابق للزمالك، احتفاظ بالمسيرة الأفضل حيث نجح المدرب البرازيلي كابرال عام 2003، في تحقيق 30 مباراة بلا هزيمة مع الفريق الأبيض.

وبشكل عام خاض كارتيرون مع الزمالك 62 مباراة، فاز في 42 لقاء، وتعادل في 14 لقاء ، وتلقى 6 هزائم.

وتقوم إدارة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، برصد جميع الأسماء المرشحة للانضمام للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة وإن الجهاز لا يضم مدرب عام ومدرب مساعد.

واستقرت إدارة الزمالك على تعيين مدرب عام وأخر مساعد فى الجهاز المعاون لكارتيرون، وذلك بعد الخسارة الثقيلة التى تعرض لها الفريق من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

ورصدت إدارة الزمالك عددًا من الأسماء المرشحة لمنصبى المدرب العام والمساعد، على أن يتم عرض الأمر على الفرنسى كارتيرون فور عودته إلى القاهرة بعد قضاء أجازته، ليتم حسم الملف سريعًا، حيث قرر كارتيرون السفر إلى الخارج لقضاء فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته، في ظل حصول الفريق على راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود كارتيرون إلى مصر قبل استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة من الدوري.