شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتلقى رسائل دعم من لاعبى الأهلى بعد القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من لاعبى الأهلى "أصدقاء" محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على دعم ومساندة اللاعب بعد الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا وخاصة بعد مباراة القمة 123 التى أقيمت يوم الجمعة الماضى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

وتحدث بعض لاعبى الأهلى مع محمود علاء حول ضرورة عدم التركيز مع نقد الجماهير، وإن ينصب تركيزه داخل المستطيل الأخضر فقط حتى لا يتأثر مستواه.

كما تلقى محمود علاء تهنئة بالانضمام لصفوف منتخب مصر استعدادًا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

وضمت قائمة المنتخب لمباراتى أنجولا والجابون كلاً من..

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )