شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مهم من موسيماني ومعاونيه للاعبي الأهلي الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفنى للأهلى لاعبى الفريق المتواجدين مع منتخبات بلادهم الدولية بالحذر خلال مشاركتهم مع المنتخبات، وشدد على ضرورة اللعب بحرص وعدم التحامل على أنفسهم وخوض مباريات وهم يعانون من أية إصابات.

وتحدث جهاز الأهلى مع لاعبى الفريق الدوليين عن أهمية الحفاظ على أنفسهم والتحدث مع الجهاز الطبى للأهلى حال المعاناة من أية إصابات.

ويتواجد 12 لاعباً من الأهلى فى المنتخبات الوطنية، هم السباعى، محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية، ومحمد شريف، حيث يستعد منتخب مصر لمباراتى الجابون وأنجولا فى تصفيات مونديال 2022.

كما يتواجد، الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى مع منتخبات بلادهم للمشاركة مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، كما يتواجد بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".