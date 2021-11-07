جمعة لمصراوي: مرموش يغيب عن معسكر المنتخب للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، أن عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني سيغيب عن مباراتي أنجولا والجابون بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب الوطني، لخوض مباراة أنجولا في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 12 نوفمبر، على أن يواجه الجابون في الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر.

وقال جمعة في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عمر مرموش يعاني من التواء في الكاحل، ستدفعه للغياب عن منتخب مصر".

وتابع جمعة: "شتوتجارت الألماني فضل أن يستكمل عمر مرموش علاجه في ألمانيا وبالتالي لن يتواجد معنا في مباراتي أنجولا والجابون".

ويحتل المنتخب الوطني قمة ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 10 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، والجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد نقطتين.