خاص.. 3 ملفات تنتظر الخطيب في الأهلي بعد عودته للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يعود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غدا الإثنين إلى القاهرة لمباشرة أعماله وجولاته الانتخابية بعدما حصل على إجازة خلال إحدى المدن الساحلية خلال الفترة الماضية.

وكان الخطيب تعرض لوعكة صحية أجرى على إثرها عملية في العين قبل الترشح لانتخابات الأهلي.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات لمصراوي: "محمود الخطيب يعود غدا الإثنين إلى القاهرة ويظهر في الأهلي من جديد".

وأضاف: "من المنتظر أن يناقش الخطيب عدة ملفات منها تفعيل قرار مجلس الإدارة بإلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر والمقدرة بـ300 ألف جنيه".

وأكد المصدر: "سيبدأ الخطيب أيضًا في الترتيب لندواته الانتخابية استعدادًا لانتخابات النادي الأهلي التي من المقرر إقامتها يومي 25 و26 من شهر نوفمبر الجاري".

وأتم قائلا: "من المنتظر أن يعقد الخطيب اجتماعا مع لجنة التخطيط والمدير الفني بيتسو موسيماني فور وصول المدرب من جنوب إفريقيا يوم الأربعاء لمناقشة كل ما يتعلق بفريق الكرة الأول".

يُذكر أن محمود الخطيب غاب عن مباراة القمة التي فاز فيها الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 يوم الجمعة الماضي، خاصةً أنه كان في مرحلة النقاهة بعد الجراحة التي خضع لها.