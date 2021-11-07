متعب يكشف حقيقة انتقاد موسيماني بعد القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عماد متعب، نجم الأهلي السابق، حقيقة انتقاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الاستديو التحليلي بعد مباراة القمة التي فاز فيها على الزمالك بنتيجة 5-3 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال متعب، في تصريحات هاتفية لبرنامج "رقم 10" عبر القناة "الأولى": "لم أقل أن موسيماني لم يقدم مباراة كبيرة أمام الزمالك".

وأضاف: "موسيماني يظهر بشكل جيد في المباريات الكبرى، أدار 70 دقيقة على المستوى التكتيكي بشكل رائع أمام الزمالك وأوقف خطورة الفريق".

وتابع: "كان من الطبيعي في الدقائق الأخيرة وبعد إصابة بدر بانون والاختيارات الخاطئة في التغييرات أن يضغط الزمالك ليسجل هدفين ويقلص الفارق لتصبح النتيجة 5/3 في النهاية".

وأكمل: "قلت أن موسيماني كان يجب من خلال التغييرات أن يحافظ على نفس الشكل وهوية الفريق لزيادة عدد الأهداف، لأن هذا الجيل كان لديه الفرصة لتحقيق نتيجة تاريخية".

وأتم متعب قائلا: "على المستوى الشخصي أحب موسيماني للغاية ويمتلك إمكانيات كبيرة ومستحيل أنتقده نهائيا، (مدرب كسبان 5 أنتقده ازاي؟)، كنت أفكر في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق أمام الزمالك وكسر نتيجة الـ6/1".