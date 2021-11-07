منافس مصر.. منتخب الجزائر للمحليين يواجه جنوب السودان وديا في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشف مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري للاعبين المحليين، أن فريقه سيلاقي منتخب جنوب السودان خلال معسكره الإعدادي الذي سيخوضه في الإمارات بين 8 و16 نوفمبر الحالي.

وأكد بوقرة، في تصريح للقناة الإعلامية للاتحاد الجزائري، أن "الخضر" سيلعبون مباراة ودية أخرى أمام نيوزيلندا، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر 2021.

وأوضح أن منتخب بلاده كان يفترض أن يواجه نيوزيلندا في وقت سابق لكن ظروف حالت دون ذلك، مبررا اختيار اللعب أمام جنوب السودان، لكون طريقة لعبه تشبه طريقة لعب منتخب السودان الذي سيواجهه" الخضر" في مستهل مشوارهم بكأس العرب ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب بجوار كل من الجزائر، السودان ولبنان.

ولفت بوقرة إلى أن المنتخب الذي سيشارك في كأس العرب يضم أفضل اللاعبين الذين ينشطون في الجزائر وتونس والسعودية والإمارات، مبرزا أنه سيعمل على تجهيز اللاعبين للانضمام للمنتخب الأول الذي يتأهب للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بالكاميرون، متى كان بحاجة إليهم.

واسترسل يقول " المنتخب الذي أقوده هو في الحقيقة المنتخب الثاني وليس منتخب اللاعبين المحليين لأنني أعمل على تجهيز اللاعبين للمنتخب الأول في حال حدوث أي طارئ، لذلك سنشارك في كأس العرب بأفضل اللاعبين المتاحين"، مضيفا أن "جمال بلماضي (مدرب المنتخب الأول) سيكون معي في قطر، وسنفكر معا فيما هو أفضل لنا جميعا".

وأوضح بوقرة أن المنتخب الجزائري سيخوض معسكره الإعدادي الأخير بالإمارات بداية من 20 نوفمبر الحالي مرجحا لعب مباريات ودية مع منتخبات ستكون متواجدة هناك قبل الانتقال لقطر.