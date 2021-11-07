بيولي: إنتر مرشح للفوز بلقب الدوري الايطالي لهذا الموسم

يعتقد مدرب ميلان ستيفانو بيولي أن إنتر هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالسكوديتو لهذا الموسم، لكنه يصر على أن ديربي الليلة ليس حاسمًا لسباق اللقب.

الروسونيري هم متصدر جدول الدوري الإيطالي بالتساوي مع نابولي، ويلتقي مع إنتر في ديربي ديلا مادونينا في مباراة اليوم التي تنطلق في الساعة 19.45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ويحتل حامل لقب الدوري الايطالي إنتر ميلان المركز الثالث بفارق سبع نقاط كاملة عن غريمه في المدينة وعن نادي الجنوب نابولي.

وعلى الرغم من الفجوة بين الفريقين في جدول ترتيب الكالتشيو، يعتقد بيولي أن مباراة اليوم في سان سيرو، لن تكون حاسمة في السباق نحو لقب الدوري الإيطالي.

ماذا قال مدرب الروسونيري قبل مباراة اليوم في ديربي ميلانو؟

تحدث مدرب ميلان ستيفانو بيولي للصحافة قبل المباراة، وقال “يشعر الفريق بحالة جيدة جسديًا وعقليًا، نحن جاهزون للديربي. نحن نجهز كل مباراة للفوز بها.”

وتابع ” لقد بدأ الموسم للتو، لذا فإن أي نتيجة لن تكون حاسمة بالنسبة للنتيجة النهائية. إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا ولجماهيرنا، لكن لا يمكننا أن ننظر إلى الأمام كثيرًا.”

واضاف مدرب ميلان “فزنا بأول دربي الموسم الماضي، لكن المباراة العكسية في مباراة الاياب كانت أساسية. يجب أن نكون مركزين ونعمل بشكل جيد. من المهم أن أكون هنا ولدي الطموح للفوز بهذه المباراة.”

ويكرر مدرب الروسونيري أن النيرازوري هو المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب هذا الموسم، ويقول “إنتر هو المرشح الأوفر حظاً لأنهم فازوا باللقب الموسم الماضي وهم يعرفون ما يلزم للفوز”.

وتابع “نشعر بتحسن، لكن الموسم طويل، لكن من الواضح أن الإنتر قوي وصلب للغاية.”

ولم يفز ميلان بأي ديربي “على أرضه” منذ خمس سنوات، ولكن من خلال القيام بذلك في مباراة اليوم، فإنهم سيدفعون إنترناسيونالي خلفهم بعشر نقاط.

وتابع بيولي عن وضعية الفريقين مقارنة بالموسم الماضي “لقد تغيرنا منذ آخر ديربي، وقد تغيروا أيضًا. لديهم مدرب مختلف ولاعبون مختلفون. لدينا خطتنا وسنحاول تنفيذها”.

وأكمل “إنتر لديه صفات فنية وبدنية، أتوقع مباراة بين فريقين يلعبون الهجوم، لكن الدفاع الجيد سيكون حاسمًا.

وختم بالقول “بروزوفيتش لاعب مهم بالنسبة لهم. يجب ألا ننتظرهم ونحاول أن نكون عدوانيين. تعافى ريبيتش، مثل فلورنزي وبالو توريه، سيكون ميسياس جاهزًا بعد الاستراحة.”