برشلونة يستقبل تشافي هيرنانديز بإصابة جديدة والضحية انسو فاتي

أكد نادي برشلونة تعرض المهاجم الشاب أنسو فاتي لإصابة جديدة في تعادل الفريق الدراماتيكي 3/3 مع سيلتا فيغو، ليستقبل المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، بقائمة طويلة من الإصابات في النادي الكتالوني.

ويفتقد برشلونة لخدمات جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، سيرجينو ديست، بيدري، عثمان ديمبيلي، مارتن بريثوايت، سيرخيو أجويرو بسبب الإصابة، ليضاف وريث الرقم 10 من ليونيل ميسي إلى القائمة الآن.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عن غالبية الأشهر الـ 12 الماضية بسبب إصابة خطيرة في الركبة، لكن لديه أربعة أهداف عند عودته إلى الملاعب في 2021/22، بما في ذلك الهدف الافتتاحي الرائع ضد سيلتا فيغو في مباراة يوم أمس السبت.

وأكد برشلونة الآن، إصابة فاتي في عضلة الفخذ الخلفية بعد فحوصات أجراها الفريق الطبي للنادي مباشرة بعد المباراة.

ولم يحدد النادي وقتًا تقديريًا لتعافي انسو فاتي مع تقديرات أولية من الصحافة في كتالونيا تلمح إلى فترة غياب تصل إلى خمسة أسابيع.

كما تم سحب فاتي من قائمة منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2022، حيث قرر لويس إنريكي استدعاء نجم إسبانيول “راؤول دي توماس” كبديل له قبل أول ظهور دولي محتمل لخريج مدرسة ريال مدريد مع لاروخا.