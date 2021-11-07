تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام وست هام في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب لندن الأولمبي، بداية من الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

على الرغم من الفوز الأوروبي يوم الأربعاء على اتليتكو مدريد، يحتاج ليفربول إلى الرد في البريميرليج بعد إضاعة تقدمه 0/2 وفقدان نقطتين على أرضه أمام برايتون نهاية الأسبوع الماضي.

ولا يستطيع فريق يورجن كلوب تحمل الكثير من الأخطاء إذا أرادوا مواكبة تشيلسي في صدارة الدوري، وربما يتعين عليهم أن يكونوا في أفضل حالاتهم عندما يزورون ويستهام صاحب المركز الرابع، والذي سيتجاوز ليفربول في الترتيب إذا حققوا الفوز.

ويفتقد كلوب في مباراة اليوم للمدافع جو جوميز، وكورتيس جونز، و جيمس ميلنر، ونابي كيتا، روبيرتو فيرمينو، وهارفي إليوت بسبب الإصابة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام وست هام في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، اوكسلاند تشامبرلين

خط الهجوم: دييجو جوتا، ساديو ماني، محمد صلاح.