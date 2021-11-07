رالف رانجنيك مهتم بتدريب مان يونايتد اذا أقيل سولشاير

ربط الألماني “رالف رانجنيك” بمانشستر يونايتد في حالة إقالة أولي جونار سولشاير في أعقاب النكسة الأخيرة للنادي في ديربي مانشستر، مع ادعاءات في موطنه ألمانيا تقول إنه مهتم بتولي زمام الأمور في أولد ترافورد.

تبين أن عودة اليونايتد المصغرة بعد الهزيمة المهينة 5/0 أمام ليفربول الشهر الماضي لم تدم طويلاً عندما ذبل في ديربي مانشستر بأداء ضعيف آخر، ولا يزال الضغط على سولشاير شديدًا.

لقد خاض الآن المباريات الثلاث الأولى لإنقاذ وظيفته – ضد توتنهام وأتالانتا ومانشستر سيتي – وفاز مان يونايتد بواحدة فقط، بينما احتاج أيضًا إلى التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لتجنب الهزيمة في مباراة أخرى.

إذا قرر مان يونايتد أن سولشاير قد انتهى من مساره ويحتاج إلى الإقالة، فقد حان الوقت بالتأكيد لأنه سيكون من الصعب جدًا على شخص جديد أن يأتي ويستقر عندما تُلعب المباريات كل بضعة أيام مباشرة بعد التوقف الدولي القادم.

كان الكثير من المشجعين المتعطشين للكؤوس يسعدون برؤية أنطونيو كونتي في أولد ترافورد – كما كان المشككون أكثر قلقًا من أنه لم يكن لائقًا – لكن الإيطالي سرقه توتنهام.

ومن الصعب أن نتخيل أن زين الدين زيدان يريد الانخراط في الأمور كما هي في أولد ترافورد، بينما ماوريسيو بوكيتينو مرتبط بعقد في باريس سان جيرمان حتى عام 2023.

من الناحية المثالية، يجب أن يكون أي مدرب جديد مقيدًا بطريقة التفكير هذه التي اعتمدها أولي في آخر ثلاث سنوات، ويمثل استمرارًا، بدلاً من بداية جديدة على صفحة مختلفة تمامًا.

رالف رانجنيك مهتم بتدريب مان يونايتد بدلاً من سولشاير

رلف رانجنيك هو اسم تم ربطه بـمانشستر يونايتد على مر السنين، حيث اكتسب البالغ من العمر 63 عامًا سمعة أسطورية باعتباره صاحب رؤية ومطور للشباب بعد أن أمضى معظم السنوات العشر الماضية في الإشراف على مشاريع كرة القدم لفريق ريد بول في لايبزيج أو سالزبورج أو كليهما.

كما عاد مرتين إلى دكة البدلاء في لايبزيج، بينما هو الآن مسؤول عن الرياضة والتنمية في لوكوموتيف موسكو.

وحدد الصحفي كريستيان فالك رانجنيك كخيار محتمل مع مان يونايتد في أواخر عام 2019، عندما كان سولشاير تحت ضغط كبير في السابق، وادعى في ذلك الوقت أن المدرب كان “مهتمًا”، و الآن يقول أن الألماني لا يزال مهتم بالوظيفة.

لكن هذا لن يصبح ذا صلة حتى عن بعد إلا إذا كان مانشستر يونايتد على استعداد لإجراء تغيير في الادارة الفنية في الوقت الحالي.