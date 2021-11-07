شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتقد 12 لاعباً مع عودة التدريبات بعد خماسية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب ما يقرب من 12 لاعباً عن الأهلى بعد عودة الفريق للتدريبات الخميس المقبل، عقب الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً لمدة خمسة أيام بسبب تواجدهم مع المنتخبات فى مباريات الأجندة الدولية.

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس، ويغيب عن الأهلى 12 لاعباً فى بداية فترة التدريبات المقبلة، هم السباعى محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمباراتى الجابون وأنجولا فى تصفيات مونديال 2022.

كما يغيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى ميكيسونى بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم والمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، فيما يشارك بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".