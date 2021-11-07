شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى ينعى بطل أولمبيا السابق شون رودن: لن تعبر الكلمات عن افتقادنا لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامى"، الحاصل على بطولة العالم فى كمال الأجسام، الجامايكي شون رودن، الفائز بجائزة أولمبيا لعام 2018، بعد وفاته أمس، السبت، عن عمر يناهز 46 عامًا، ونشر بيج رامى، صورة لـ شون رودن، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "لا توجد كلمات يمكن أن تعلمك كم سنفتقدك شون.. ارقد فى سلام يا أخى".



بيج رامي ينعى شون رودن

وكان رون هاريس بطل كمال الأجسام أعلن أمس وفاة شون رودن بطل مستر أولمبيا السابق دون الكشف عن أي سبب للوفاة أو أي تفاصيل عن رحيله.

وفاز رودن طوال مسيرته الاحترافية بسبع جوائز كبيرة أهمها على الإطلاق هي بطولة مستر أولمبيا 2018 والذي نجح خلالها في الفوز على فيل هيث المتوج بالجائزة 7 مرات من قبل وحقق رودن وقتها رقما قياسيا كونه أكبر بطل في تاريخ المسابقة حيث فاز باللقب عن عمر يناهز 43 عامًا وقتها.

رودن هو رابع فائز من بجائزة مستر أولمبيا يتوفى وفقًا لموقع "بار بيند" الأمريكي الذي أكد أن تلك الحالة هي الرابعة بين أبطال مستر أولمبيا حيث سبقه سيرجيو أوليفا الأب في 2012، ولاري سكوت في 2014، وفرانكو كولومبو في 2019. وتعد وفاة رودن هي الأحدث في سلسلة طويلة من لاعبي كمال الأجسام البارزين الذين وافتهم المنية في عام 2021.