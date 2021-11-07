شكرا لقرائتكم خبر عن السولية وسعد يحفزان مروان محسن بعد أول أهدافه مع فيوتشر: "يا مارو يا هداف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، وسعد الدين سمير قائد فريق فيوتشر على تحفيز مروان محسن مهاجم الأهلي السابق وفيوتشر حالياً، عقب إحرازه أول أهدافه مع فيوتشر في الموسم الجاري، والذي سجله فى شباك المصري خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب السولية عبر حسابه الشخصي على تويتر معلقاً على هدف مروان محسن، "يا مارو يا هداف"، فيما كتب سعد سمير، "مبروك يا هداف واللى جاى كله خير إن شاء الله".



سعد سمير والسولية

وأغلق فريق فيوتشر صفحة التعادل مع النادي المصري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك ليبدأ الاستعداد لمواجهة فريق إيسترن كومباني في مباراة الجولة الرابعة والتي تقام يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري بعد انتهاء التوقف الدولي.

وحصد فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، 4 نقاط حتى الآن، حيث فاز في المباراة الأولى على فاركو بهدف نظيف، قبل أن يخسر من الاتحاد في الجولة الثانية بنتيجة 3/2، ثم تعادل مع المصري في الجولة الثالثة بنتيجة 1/1.

وجاءت مباريات فيوتشر حتى الجولة الثامنة كالتالي:

الجولة الرابعة : الشرقية للدخان و فيوتشر يوم الخميس 18 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت

الجولة الخامسة : فيوتشر و إنبي يوم الثلاثاء 23 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الاهلي وي السلام

الجولة السادسة : طلائع الجيش و فيوتشر يوم الجمعة 26 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد جهاز الرياضة

الجولة السابعة : فيوتشر و الأهلي يوم الثلاثاء 21 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد الأهلي وي السلام

الجولة الثامنة : الإسماعيلي و فيوتشر يوم السبت 25 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد الإسماعيلية