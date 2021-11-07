شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير مديرا لبطولة العالم للسلاح "مصر 2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، على تعيين أحمد سمير عضو مجلس الإدارة مديراً لبطولة العالم المقرر أن تستضيفها مصر يوليو المقبل وبطولة العالم فبراير المقبل أيضا.

ونجح أحمد سمير مؤخرا فى انتخابات الاتحاد التى أقيمت الجمعة الماضى.

وكشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن استضافة مدينة مصر الأولمبية لبطولة العالم يوليو 2022 المقبل والتى تعد صرحا رياضيا كبيرا. وقال الحسينى فى تصريح لليوم السابع، إن هذه البطولة تعد التحدى الأكبر للمجلس الجديد بعد نجاح قائمته بالكامل فى الانتخابات.

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد الحسينى وأيمن منير وخالد كابس ومدحت شكرى وسامر شريف وأحمد نبيل وأحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين.