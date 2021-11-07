شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعود لقيادة فيوتشر من الملعب لأول مرة بالدورى أمام إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لإدارة فريقه من على دكة البدلاء لأول مرة منذ انطلاق بطولة الدورى العام بالموسم الجاري، خلال اللقاء المرتقب مع إيسترن كومبانى على ملعب بتروسبورت، الخميس الموافق 18 نوفمبر فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

على ماهر قاد فيوتشر من المدرجات خلال أول 3 مباريات بالدورى الجاري، بسبب خضوعه لعقوبة الإيقاف من قبل اتحاد الكرة منذ الموسم الماضى خلال قيادته للنادى المصري، حيث تم إيقاف على ماهر 4 مباريات بداية من الجولة الأخيرة للدورى الماضي.

ومنح على ماهر لاعبى فيوتشر 48 ساعة إجازة بعد انتهاء مباراة المصرى بالجولة الثالثة للدورى والتى شهدت تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك قبل العودة للتدريبات غداً الاثنين، استعداداً للجولة الرابعة.

وحصد فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلى ماهر، 4 نقاط حتى الآن، حيث فاز فى المباراة الأولى على فاركو بهدف نظيف، قبل أن يخسر من الاتحاد فى الجولة الثانية بنتيجة 3/2، ثم تعادل مع المصرى فى الجولة الثالثة بنتيجة 1/1.

وجاءت مباريات فيوتشر حتى الجولة الثامنة كالتالي:

الجولة الرابعة: الشرقية للدخان وفيوتشر يوم الخميس 18 نوفمبر فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت.

الجولة الخامسة: فيوتشر و إنبى يوم الثلاثاء 23 نوفمبر فى الساعة الثامنة مساءً على استاد الأهلى والسلام.

الجولة السادسة: طلائع الجيش و فيوتشر يوم الجمعة 26 نوفمبر فى تمام الساعة الثامنة مساء على استاد جهاز الرياضة.

الجولة السابعة: فيوتشر والأهلى يوم الثلاثاء 21 ديسمبر فى الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد الأهلى والسلام.

الجولة الثامنة : الإسماعيلى وفيوتشر السبت 25 ديسمبر فى الثالثة عصرا على استاد الإسماعيلية.