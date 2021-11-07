شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع مع منتخب مصر إصابة أيمن أشرف قبل مباراتي الجابون وأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الطبي للأهلي مع نظيره فى المنتخب الوطني الأول خلال الساعات المقبلة حالة أيمن أشرف مدافع الأهلي، الذى يعاني من إصابة تعرض لها خلال مباراة القمة الأخيرة بشد في السمّانة.

واشتكى أيمن أشرف من إصابة فى مباراة الزمالك غادر على إثرها اللقاء قبل نهايته، وانضم أيمن أشرف لقائمة منتخب مصر التى ستخوض الفترة المقبلة مباراتي الجابون وأنجولا فى تصفيات مونديال 2022 بقطر.

ويتابع طبيب الأهلي مع نظيره في المنتخب موقف أيمن أشرف وحالته وإن كانت الدلائل تثشير إلى أن الإصابة بسيطة، خاصة بعدما أكد جهاز المنتخب أن اللاعب لا يعاني من إصابة قوية وسيكون جاهز لمباراتي الجابون وأنجولا.

على صعيد متصل، يتسلّم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد ابو عبلة طبيب الفريق عن موقف المصابين في الفريق عقب فترة الراحة التى حصل عليها الأهلي بعد الفوز على الزمالك.

ويتسلم موسيماني تقريراً عن مصير المُصابين وفي مقدمتهم ، صلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليمان بجانب الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف الذي تعرض في لقاء أمس.

وخضع أيمن أشرف وبدر بانون لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابتهما التي تعرضا لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة، حيث خرج بانون وأيمن أشرف من مبارة القمة بسبب الإصابة فقد عانى بانون من شد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى ايمن أشرف من شد فى السمانة.

ومنح الجهاز الفني للأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الأول ، الجمعة،على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏