شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على المباريات التي سيغيب عنها أنسو فاتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن المباريات التي سيغيب عنها أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة، بعد إصابته القوية في مواجهة فريقه لنظيره سيلتا فيغو، مساء السبت، وظهوره عقب المباراة وهو يمشي على عكازين بعد نزوله من حافلة الفريق.



وكان نادي برشلونة، أعلن، يوم الأحد، التشخيص النهائي لإصابة لاعبه الشاب أنسو فاتي، بعد إجراء المزيد من الفحوصات له.

وفشل فاتي في استكمال مباراة سيلتا فيغو، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل (3-3)، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، بسبب معاناته من الإصابة.

وقال برشلونة في بيان عقب المباراة ”يعاني أنسو فاتي من إصابة في أوتار الركبة في فخذه الأيسر، في انتظار مزيد من الاختبارات لمعرفة المدى الدقيق لهذه الإصابة“.

وأصدر برشلونة بيانا آخر، أوضح فيه ”الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أنسو فاتي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة“.

وأشارت ”آس“ إلى أن ”المصادر التي تم التشاور معها داخل غرفة ملابس برشلونة أوضحت أن الوقت المحدد لتعافي فاتي، ولهذا النوع من الإصابات، مع خلفية اللاعب من الإصابات، سيكون نحو 5 إلى 6 أسابيع“.

وأضافت ”سيغيب فاتي بالتأكيد عن خمس مباريات على الأقل، ضد كل من إسبانيول وبنفيكا وفياريال وريال بيتيس وبايرن ميونخ“.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فإن فاتي لن ينضم إلى منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي المقبل، لخوض مباراتي اليونان والسويد في تصفيات المونديال.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق نقطتين خلف السويد المتصدرة.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفا على اليونان يوم الخميس قبل أن يستضيف السويد يوم الأحد التالي، إذ يحتاج إلى تصدر المجموعة من أجل التأهل تلقائيا إلى كأس العالم 2022 وتجنب خوض الملحق.

ويهدف برشلونة لتجهيز لاعبه الشاب، كي يخوض لقاء بنفيكا الحاسم للتأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كان فاتي عاد أخيرا لصفوف ”البلوغرانا“ بعد إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لأكثر من 10 أشهر، وقد نجح في التسجيل في مباراة سيلتا فيغو بعد 5 دقائق فقط ولكنه شعر بالانزعاج عند نهاية الشوط الأول.

وعاد فاتي في مباراة الجولة السابعة ضد ليفانتي، وأظهر صاحب الرقم 10 تألقه واستحقاقه للرقم الذي تركه الأسطورة ليونيل ميسي.

وخاض الجناح الدولي الإسباني حتى الآن هذا الموسم 8 مباريات وسجل 4 أهداف، منها هدف في دوري الأبطال وصنع هدفا.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 12 مباراة.