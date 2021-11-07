كيف كشفت مباراة برايتون عن مدرب نيوكاسل الجديد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت مباراة برايتون عن المدرب الجديد الذي سيقود نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، خلفا للإنجليزي ستيف بروس.



وكانت إدارة نيوكاسل بقيادة صندوق الاستثمارات السعودي قد قررت إقالة بروس من منصبه كمدير فني في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب سوء النتائج، واحتلال الفريق المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن إيدي هاو، مدرب بورنموث السابق، ظهر مع مديرة النادي أماندا ستافيلي في مدرجات ملعب نيوكاسل، خلال لقاء الفريق مع برايتون، مساء السبت، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن تواجد هاو في المدرجات خلال لقاء برايتون يأتي لينفي ما تردد عن خروجه من قائمة المرشحين لتدريب الفريق.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن مدرب بورنموث السابق سيتولى تدريب نيوكاسل بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يوقع على عقد يمتد لموسمين ونصف.

ومن المُتوقع أن يضم الجهاز الفني لفريق نيوكاسل مع هاو كلا من تيندال وستيفن بيرشيز وسيمون ويزرستون، وهم من عملوا معه في بورنموث من قبل.

وبدأ مشوار هاو التدريبي في 2008 مع بورنموث حتى 2011، حين ذهب لقيادة بيرنلي في موسم 2011-2012، قبل أن يعود في 2012 لقيادة بورنموث حتى 2020.

وكانت أبرز إنجازات هاو تحقيق لقب دوري القسم الثاني في موسم 2014-2015 مع بورنموث، والفوز بجائزة أفضل مدرب في القسم الثاني خلال العقد من 2005 إلى 2015، كما فاز 3 مرات بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط اسم نيوكاسل على مدار الأسابيع الماضية بأكثر من مدرب لخلافة بروس، أبرزهم الإسباني أوناي إيمري، مدرب فياريال الإسباني الحالي، والإيطالي أنطونيو كونتي، الذي تولى تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي مؤخرا.