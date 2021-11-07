شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا محمد تغيب عن سلة الأهلى 6 أشهر بعد جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب ثريا محمد لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر، فترة التأهيل والعلاج بعد جراحة الرباط الصليبى التى خضعت لها خلال الساعات الماضية.

وخضعت ثريا محمد ، إلى جراحة الرباط الصليبى، بعد الإصابة التى تعرضت لها بقطع فى الرباط، أكتوبر الماضى خلال مشاركتها مع الفريق فى نهائى بطولة منطقة القاهرة أمام فريق الجزيرة .

وأجرت اللاعبة فحوصات طبية كشفت عن قطع بالرباط، بالبطولة التى توج بها سيدات الأهلى، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة بنتيجة 77-71، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏

وتغلب فريق سيدات السلة بالنادى الأهلى على نظيره جزيرة الورد بنتيجة 102/59 ضمن إطار منافسات بطولة دوري المرتبط .