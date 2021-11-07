شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يخضعون لمسحة طبية استعدادا لانطلاق المعسكر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المنتخب الوطني، المسحات الطبية قبل بداية معسكره اليوم استعدادا لمباراتى أنجولا و الجابون فى الجولتين الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



ابو جبل



ضياء السيد



محمد الشناوي



محمود علاء

ويبدأ منتخب مصر لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش، المعسكر المغلق اليوم استعدادا للسفر إلى أنجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراتي انجولا والجابون بتصفيات كأس العالم حتى يحسن موقعه في تصنيف الفيفا قبل سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم حيث يسعى لدخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نيجيريا.

ورفض كيروش اعلان قائمة المحترفين في وقت سابق كما كان معتادا، وفضل إعلان القائمة كاملة عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التي أقيمت أمس الجمعة في الأسبوع الثالث من عمر الدورى العام. ومن المقرر أن تتضمن قائمة المنتخب كل من : في حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف ، الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحى ،الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد، بينما تسود حالة من الغموض حول مصير باهر المحمدى لاعب الاسماعيلى حيث يتحفظ الجهاز الفني على ضمه لتراجع مستواه. وارتفعت أسهم أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى سبور التركى في دخول القائمة لتدعيم الهجوم، كما ينوى الجهاز الفني ضم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد لاعبى فيوتشر، وهو ما سيتم حسمه اليوم قبل اعلان القائمة.









ابو جبل



افشة



جمعة



شريف