شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: ركلات جزاء القمة صحيحة ولولا خطأ أبو جبل لما سجل الأهلي الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على رضاه التام عن الأداء التحكيمي لمحمد عادل وطاقمه في إدارة مباراة القمة، التي جمعت قطبي الكرة المصرية مساء الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا أجامل إطلاقاً الحكام أدوا مباراة ممتازة في القمة والهدوء والتعاون كانا سبب النجاح، وحققنا مكاسب كبيرة من ذلك اللقاء وأهنئ الطاقم التحكيمي كانوا على قدر المسؤولية.

واصل: الثلاث ركلات جزاء التي تم احتسابها كانت صحيحة ولم تكن هناك حالات تستحق الطرد، هناك ما يسمى روح القانون، وذكاء الحكم في التعامل مع ظروف اللقاء حتى لا يؤثر عليها.

وعن إعادة ركلة جزاء الأهلي الأخيرة قال رئيس لجنة الحكام: الفار يتدخل في أمور بسيطة جداً خلال تنفيذ ركلات الجزاء، من بينها تقدم الحارس بكلتا قدميه عن الخط قبل التسديد، وقبل تسديد معلول للكرة كانت قدمي أبو جبل خرجت بكل وضوح عن الخط، وكذلك دخل معظم لاعبي الفريقين إلى منطقة الجزاء، لو كانت أحد قدمي أبو جبل على الخط وتصدى للكرة ثم سجلها محمد شريف كانت الكرة ستحتسب حينها ركلة حرة مباشرة على شريف، ولكن موقف أبو جبل لم يكن سليماً من البداية لذلك كان يجب إعادة ركلة الجزاء.

وعلق عبد الفتاح على تصريحات جهاد جريشة الحكم الدولي السابق: كلام جهاد جريشة غير منطقي، وأهلا وسهلا به ومن حقه أن يدير مباريات حتى 31 ديسمبر، ومن المستحيل أن يرسل الاتحاد الدولي اسم جهاد جريشة لإدارة مباراة، لأن لجنة الحكام الإفريقية هي من تعين الحكام وترسل أسماء الحكام إلى الفيفا والفيفا يصدق على هذا، ولذلك الإيميل الذي يتحدث عنه غير سليم.

وكان جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، قد فجر مفاجأة بتلقيه بريدًا إلكترونيًا من الاتحاد الدولي (فيفا) بقيادة مباراة بوركينا فاسو والنيجر، في مراكش ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وقال جريشة: فوجئت بالمباراة رغم علم المسؤول عن توزيع الحكام في شمال أفريقيا أنني اعتزلت وسأرسل ردًا للاتحاد الدولي باعتذاري، عصام عبد الفتاح يعلم بالأمر ولكنني لن أعود للملاعب مرة أخرى.