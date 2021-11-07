شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد شريف عنوان الإصرار فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك محمد شريف مهاجم النادى الأهلى قوة و عزيمة وإصرار تمكنه دائما من الوصول إلى أهدافه فى عالم كرة القدم ، خاصة فى الفترة الأخيرة بعدما حصل على ثقة قوية من قبل الجماهير و الجهاز الفنى للقلعة البيضاء.

واستطاع شريف أن يساهم فى فوز فريقه الأحمر بخماسية مقابل 3 أهداف فى القمة 123 فى ظل تسجيله هدف رائع فى هذه المباراة.

كما أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء قائمة أفضل هدافي العالم خلال 2021 فى عدد الأهداف الدولية مع الأندية والمنتخبات ، ليحتل محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر المركز 19 على العالم برصيد 10 أهداف دولية، منها 7 مع الأهلي و3 مع المنتخب، فيما جاء النجم محمد صلاح في المركز 20 برصيد 10 أهداف.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد شريف فى الصور التالية :