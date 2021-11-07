شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس مشاركة الشناوي في القمة: مصطفى قالي مموت نفسه بالتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس تجهيز محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، للمشاركة في مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك، والتي جمعت القطبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3.

وكان محمد الشناوي قد غاب عن انطلاقة الأهلي في الموسم الجاري بسبب إصابته في العضلة الخلفية، حيث أكدت التقارير الطبية في وقت سابق أنه لن يشارك في لقاء الزمالك.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: الشناوي كان يتدرب في الجيم خارج النادي بالإضافة إلى تدريباته في النادي ليجهز نفسه لمباراة القمة، وتواصلت معه قبل مباراة القمة بـ 4 أيام قال لي: الحمد لله وعلى فكرة كان ممكن أكون موجود في مباراة البنك الأهلي، لكن قررت أريح نفسي للعب مباراة الزمالك.

واصل شوبير: سألت ابني مصطفى عنه، وهو يعتبر الشناوي مثل أعلى له، "لشناوي بيعمل ايه في التمرين" فقال لي انه مموت نفسه في التدريب، الشناوي حصل على حقنتين بلازما والجهاز الطبي بذل معه مجهود كبير للحاق باللقاء.