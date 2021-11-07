صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، سيحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد في ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول مباراة اليوم، محتلا المركز الثالث –بشكل مؤقت- في جدول ترتيب بريميرليج، وفي رصيده 22 نقطة، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، ليستغل تعثر تشيلسي -متصدر الترتيب- الذي تعادل إيجابيا 1-1 أمام بيرنلي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.