بالصور.. مسحة طبية للمنتخب قبل انطلاق معسكر تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أجرى منتخب مصر المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" قبل انطلاق معسكره اليوم الأحد استعدادا لاستئناف التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وتواجه مصر منتخبي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وخضع أفراد الجهاز الفني ولاعبو المنتخب لمسحات طبية استعدادا للانتظام في المعسكر حسب البروتوكول الصحي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الأنجولي يوم الجمعة المقبل في لواندا، ثم يستضيف منتخب الجابون يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة بالتصفيات برصيد عشر نقاط ويليه المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد ست نقاط ثم منتخب الجابون برصيد أربع نقاط ومنتخب أنجولا برصيد ثلاث نقاط.