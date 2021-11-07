اخبار الرياضه

مواعيد مباريات الأحد.. صلاح أمام وست هام.. وديربي ميلان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها لقاء وست هام وليفربول في ، بجانب ديربي ميلان في .

ويأتي جدول أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

الدوري الإنجليزي:

16:00.. آرسنال وواتفورد.. beIN Sports 2 HD Premium

16:00.. إيفرتون وتوتنهام.. beIN Sports 1 HD Premium

16:00.. ليدز يونايتد وليستر سيتي.. beIN Sports 3 HD Premium

18:30.. وست هام يونايتد وليفربول.. beIN Sports 1 HD Premium

:

15:00.. فياريال وخيتافي.. beIN Sports HD 1

17:15.. فالنسيا وأتلتيكو مدريد.. beIN Sports HD 1

19:30.. ريال مايوركا وإلتشي.. beIN Sports Fr 6 HD max

19:30.. أوساسونا وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 1

22:00.. ريال بيتيس وإشبيلية.. beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

13:30.. فينيزيا وروما.

16:00.. سامبدوريا وبولونيا.

16:00.. أودينيزي وساسولو.

19:00.. لاتسيو وساليرنيتانا.

19:00.. نابولي وهيلاس فيرونا.

21:45.. ميلان وإنتر ميلان.

الدوري الألماني:

16:30.. هيرتا برلين وباير ليفركوزن.

18:30.. كولن ويونيون برلين.

20:30.. غرويتر فورت وآينتراخت فرانكفورت.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا