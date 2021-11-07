مواعيد مباريات الأحد.. صلاح أمام وست هام.. وديربي ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها لقاء وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي، بجانب ديربي ميلان في الدوري الإيطالي.

ويأتي جدول أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

الدوري الإنجليزي:

16:00.. آرسنال وواتفورد.. beIN Sports 2 HD Premium

16:00.. إيفرتون وتوتنهام.. beIN Sports 1 HD Premium

16:00.. ليدز يونايتد وليستر سيتي.. beIN Sports 3 HD Premium

18:30.. وست هام يونايتد وليفربول.. beIN Sports 1 HD Premium

15:00.. فياريال وخيتافي.. beIN Sports HD 1

17:15.. فالنسيا وأتلتيكو مدريد.. beIN Sports HD 1

19:30.. ريال مايوركا وإلتشي.. beIN Sports Fr 6 HD max

19:30.. أوساسونا وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 1

22:00.. ريال بيتيس وإشبيلية.. beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

13:30.. فينيزيا وروما.

16:00.. سامبدوريا وبولونيا.

16:00.. أودينيزي وساسولو.

19:00.. لاتسيو وساليرنيتانا.

19:00.. نابولي وهيلاس فيرونا.

21:45.. ميلان وإنتر ميلان.

الدوري الألماني:

16:30.. هيرتا برلين وباير ليفركوزن.

18:30.. كولن ويونيون برلين.

20:30.. غرويتر فورت وآينتراخت فرانكفورت.