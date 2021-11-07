برعاية zed.. إقامة بطولة البادل بمشاركة أفضل 8 لاعبين في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تصوير- هاني رجب:

أقيمت بطولة zed لرياضة البادل بمجمع zed الرياضي بمدينة الشيخ زايد، حيث شارك أفضل 8 مصنفين على مستوى العالم.

وتحدث أحمد جتوري رئيس اتحاد البادل المصري في حضور مراسل الخليج 365، قائلا "في البداية أوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على اهتمامه بهذه الرياضة".

وتابع "هذه الرياضة تبدأ في مصر؛ والآن أصبحنا أول دولة عربية وأفريقية تشارك في بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في المكسيك".

وواصل "الخطوة المقبلة بالنسبة لنا الاهتمام باللعبة من حيث قاعدة الناشئين والهدف من هذه الخطوة المنافسة على المستوى العالمي".

وأوضح "الاتحاد المصري للبادل تحت التأسيس، وحاليا نحاول إنهاء الأوراق اللازمة مع وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة الاتحاد الدولي للعبة".

وعن تنظيم zed بطولة البادل، رد "لا يوجد شك أن نادي zed من أفضل الأندية على مستوى التجهيزات، الملاعب هنا على أعلى مستوى ومن أفضل الأندية المصرية في ذلك الأمر".

وأكمل "التنظيم أكثر من رائع وبرعاية zed فقط، واللاعبون انبهروا بهذا التنظيم".

وبسؤاله عن التعاون مع zed، رد رئيس اتحاد البادل المصري: "نفتخر بالطبع، لنشاهد ما يقدمه نادي zed خاصة في رياضة البادل، وطموحنا إبرام التعاون مع الاتحاد الدولي".

وأتم قائلا "رياضة البادل تشبه التنس لكن ليست تابعة لها، قوانين اللعبة مختلفة عن التنس ودائما الاتحاد الدولي يؤكد على ذلك".

من جانبه علق الأرجنتيني فرناندو بيلاستيجوين، المصنف الرابع عالميا، على مشاركته في بطولة zed قائلا "الملاعب هنا أشبه بملاعب العالم، ولم نواجه أي صعوبات في هذه البطولة".

وعن تاريخه في هذه الرياضة قال "حاليا ما ينقصنا بطولة السويد والمكسيك والارجنتين وكأس العالم".

وأنهى: "لكي تشارك في البطولات العالمية لابد من الحصول على نقاط محددة سواء على المستوى المحلي قبل المنافسة دوليا".

ويشارك ببطولة كأس zed لرياضة البادل 8 لاعبين مصنفين بقائمة أفضل لاعبين حول العالم، وهم فرناندو بيلاستيجوين المصنف الرابع عالميًا من (الأرجنتين)، بابلو ليما المصنف الخامس من (البرازيل)، فرانكو ستوباشوك المصنف السادس من (الأرجنتين)، أليكس رويز المصنف السابع من (الأرجنتين)، ميغيل لامبرتي المصنف الثامن (الأرجنتين)، أرتورو كويلو المصنف التاسع (إسبانيا)، خافيير جاريدو المصنف العاشر (إسبانيا)، وجونزالو روبيو المصنف رقم 11 (إسبانيا).