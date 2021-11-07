الامارات | قبل 3 أيام كتب: "أراكم في الجانب الآخر".. وفاة "مستر أولمبيا" بنوبة قلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 3 أيام كتب: "أراكم في الجانب الآخر".. وفاة "مستر أولمبيا" بنوبة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوفي بطل مسابقة "مستر أولمبيا" لعام 2018، الأميركي الجامايكي شون رودن، السبت، عن عمر 46 عاما.

وعانى الرياضي المعروف نوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته، وفقاً لموقع "جينيريشن أيرون" المهتم بأخبار كمال الأجسام، الذي نقل الخبر عن كريس أسيتو مدرب رودن.

وحسب "العربية نت" كتب رودن قبل 3 أيام من وفاته في آخر منشور له على حسابه في إنستغرام: "قالب بعد قالب وبالصبر، سأراكم في الجانب الآخر".

واستهل رودن مسيرته مع كمال الأجسام عام 1992 هاويا، لكنه تعرض لإصابات عديدة لاحقا، ثم أدمن الكحول في أعقاب وفاة والده.

وعقب سنوات من التعافي البطيء عاد للرياضة، ونجح في الظهور بشكل جيد في مسابقة "مستر أولمبيا"، حيث تدرج من المركز الحادي عشر عام 2011 إلى أن صبح بطلا في 2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news